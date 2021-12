Neunjähriges Kind wird von Auto erfasst und muss ins Krankenhaus

In Haspelmoor erfasst eine Autofahrerin Mittwochfrüh ein spielendes Kind. Das neunjährige Kind wird mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Beim Spielen wurde am Mittwoch in Haspelmoor (Kreis Fürstenfeldbruck) ein Kind von einem Auto erfasst. Gegen 7.30 Uhr lief das neunjährige Kind am Bahnhofsplatz zwischen geparkten Autos raus auf die Straße.

Eine Pkw-Fahrerin aus Hattenhofen konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste das Kind, das mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Fahrerin erlitt einen Schock. (AZ)