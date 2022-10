Heimat-Check

vor 33 Min.

Hat Dasing den besten Einzelhandel im Landkreis?

Plus Wie es sich in Dasing, der kleinen Gemeinde an der Autobahn lebt, - darüber konnten die Teilnehmer der Umfrage "Heimat-Check" abstimmen. Der Einzelhandel sticht hervor.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Was macht das Leben in einer Gemeinde schön? Für viele gehört das Einkaufen im eigenen Ort wesentlich dazu - und das bietet Dasing seinen Anwohnerinnen und Anwohnern, wie der "Heimatcheck" zeigt, die Online-Umfrage der Augsburger Allgemeine. Durch den Bauernmarkt schlendern, ein Sprung zum Supermarkt, zum Bäcker oder Getränkemarkt: Die Dasingerinnen und Dasinger wissen ihre lebendige Geschäftswelt zu schätzen, nirgendwo im Landkreis erreichte der Einzelhandel eine bessere Wertung. Doch in den Ergebnissen der Umfrage spiegelt sich auch wider, was die Einwohnerinnen und Einwohnern ärgert - etwa das Erscheinungsbild der Gemeinde und der Verkehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen