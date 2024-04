Aichach-Friedberg

09:14 Uhr

Eigenes Hochbeet selber bauen: So gedeihen Salat und Gemüse

Plus Bei Hobbygärtnern im Landkreis Aichach-Friedberg sind Hochbeete im Trend. Experten geben Ideen und Tipps, wie man sie anlegt und bepflanzt. Auch eine Schüler-Gruppe macht sich ans Gärtnern.

Von , Johanna Schnitzhofer Anna Faber , Johanna Schnitzhofer

Grüner Feldsalat neben frischem Mangold, knackiger Kohlrabi und prall gewachsenen Tomaten – immer mehr Menschen wollen eigenes Gemüse ernten. Auch eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus Mering möchte den Trend mitgehen. Beim Bauen, Befüllen und Bepflanzen müssen die Hobbygärtner jedoch einige Punkte beachten, zum Beispiel, wie das Beet geschichtet wird und wie sie gegen Ungeziefer wie Schnecken vorgehen können. Experten nennen Tipps und Tricks, damit der Gemüseanbau im eigenen Hochbeet gelingt.

Das Projekt ist noch am Anfang, die Ideen aber sind schon voll ausgereift. Eine kleine Gruppe von Schülerinnen und Schülern steht am Rand und beratschlagt. "Wir sollten auf jeden Fall Salat anbauen", meint ein Siebtklässler. "Vielleicht sogar so, dass man in den Pausen selber ernten kann", schlägt ein anderer vor. Am Meringer Gymnasium entstehen zwei Hochbeete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen