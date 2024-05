Hofhegnenberg

vor 17 Min.

Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

In Hofhegnenberg wurde die Scheibe eines Autos eingeschlagen.

Eine böse Überraschung erlebt ein 23-Jähriger in Steindorf. Als er das Auto aus der elterlichen Garage fahren will, stellt er einen Schaden an seinem Fahrzeug fest.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die hintere seitliche Scheibe eines Dacia eingeschlagen. Der 23-jährige Fahrer des hatte diesen gegen 23:00 Uhr vor der Garage des elterlichen Anwesens in Hofhegnenberg abgestellt. Am nächsten Morgen bemerkte er, dass die hintere rechte Seitenscheibe gebrochen bzw. zerstört war. Splitter der Scheibe haben sich im Fahrzeuginnenraum befunden bzw. verteilt, was die Polizeibeamten bei der Aufnahme vor Ort vermuten ließ, dass die Scheibe durch äußerliche Gewalteinwirkung zerstört wurde. Nach Angaben des 23-Jährigen wurde aus dem Fahrzeug jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323 1710. (AZ)

Themen folgen