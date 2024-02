Interview

Ulrike Folkerts: "Wir befinden uns in einer Umdenkphase"

"Tatort"-Schauspielerin Ulrike Folkerts liest am 25. Februar aus ihrem Buch "Ich muss raus!" im Wittelsbacher Schloss in Friedberg.

Plus "Tatort"-Schauspielerin Ulrike Folkerts liest im Wittelsbacher Schloss aus ihrer Biografie vor. Es geht um sexuelle Belästigung und positive Entwicklungen in der Branche.

Von Anna Faber

Sie beschreiben im Buch, wie Sie am Filmset Ihrer ersten "Tatort"-Folge sexualisierte Gewalt erfahren. Warum war es Ihnen wichtig, Ihre Erfahrungen öffentlich zu machen?



Ulrike Folkerts: Die Zeit ist reif dafür, alles auf den Tisch zu packen.

Durch "#MeToo" haben sich unzählige Schauspielerinnen ermutigt gefühlt, von sexuellen Übergriffen zu berichten. Wie haben Sie die Bewegung wahrgenommen?



Folkerts: Die MeToo-Debatte hat eine Welle losgetreten, weltweit, in der gesamten Filmbranche und darüber hinaus. Es war höchste Zeit, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffe, all das war tabu. Es wurde nicht darüber geredet, hatten doch Betroffene Angst, ihre Jobs zu verlieren und ausgegrenzt zu werden. Diese Angst war und ist berechtigt. Ich bin sehr froh, dass es Frauen und auch Männer gab und gibt, die mutig und offen über ihre Erfahrungen reden und ihre Peiniger anzeigen. Sie sind Vorbilder für alle! Es muss sich in diesem Gefüge dringend etwas ändern, Denkweisen zwischen den Geschlechtern und Machtstrukturen müssen aufgebrochen werden. Da gibt es noch viel zu tun, aber wir sind mittendrin, dank MeToo.

