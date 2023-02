15 Sozialwohnungen sind geplant - doch der Bau verzögert sich und wird teurer

Plus Für das Bauprojekt sind mehrere Gutachten und eine Lärmschutzwand nötig. Die Kreis-Wohnbau Gmbh hält trotz gestiegener Kosten an dem Vorhaben fest.

Günstiger Wohnraum wird dringender gebraucht denn je. In Kissing plant die Wohnbaugesellschaft des Landkreises deswegen ein Mehrfamilienhaus mit Sozialwohnungen. Doch obwohl die Gemeinde dafür schon vor drei Jahren ein Grundstück zur Verfügung stellte, hat bisher noch nicht einmal der Spatenstich stattgefunden.