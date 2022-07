2000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Eine 63-Jährige parkt ihren Wagen in Kissing auf einem Supermarkt-Parkplatz. Als sie zurückkommt, stellt sie einen Schaden fest.

Zwischen 17.30 und 17.45 Uhr parkte eine 63-Jährige am Montag ihren Pkw in der Grünzweigstraße in Kissing auf dem dortigen Aldi-Parkplatz. Als die Geschädigte nach 15 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange feststellen.

Dieser wurde laut Polizei durch einen unbekannten Täter oder eine unbekannte Täterin verursacht. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.