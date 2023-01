23.000 Euro Schaden: Fünf Personen bei Unfall verletzt

In Kissing verliert am Sonntag ein junger Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Alle fünf Insassen werden bei dem Unfall verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

Zu einem heftigen Unfall kam es am Sonntag in Kissing. Gegen 21.30 Uhr kam ein 20-jähriger Fahrer auf der Kalkofenstraße in Kissing von der Straße ab. Der junge Mann hatte laut Polizei aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Das Auto fuhr gegen einen Zaun und kam auf der Seite zum Liegen. Alle fünf Insassen wurden leicht verletzt. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf 23.000 Euro. Die Fahrbahn musste durch die Feuerwehr Kissing vorübergehend gesperrt werden, der Pkw wurde abgeschleppt. (AZ)