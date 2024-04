Alkoholfahrt in Kissing: Polizei kontrolliert Autofahrer

Die Polizei kontrolliert in Kissing einen Autofahrer und stellt fest, dass dieser Alkohol konsumiert hat. Dem Fahrer droht nun ein Fahrverbot.

Am Dienstag wurde in Kissing ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss kontrolliert. Laut Polizei hielten die Beamten gegen 23.40 Uhr ein Pkw-Fahrer in der Münchner Straße im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung an und führten eine Kontrolle durch.

Dabei stellten sie bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführter und ergab einen Wert von rund . 0.8 Promille. Dem Fahrer des Pkw droht nun ein Fahrverbot. (AZ)