Auto in Kissing angefahren

2500 Euro Schaden entstand bei einem Unfall in der Auenstraße in Kissing. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Auenstraße in Kissing wurde am Samstag zwischen 9 und 9.25 Uhr ein geparkter, grauer Opel angefahren. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden an der Fahrzeugfront in Höhe von etwa 2500 Euro. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Möglich Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)