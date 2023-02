Beim Überholen: Transporter-Fahrer stößt mit Ford zusammen

Eine Autofahrerin hält in Kissing verkehrsbedingt auf der Straße an. Ein hinter ihr fahrender Transporter trifft eine verhängnisvolle Entscheidung.

In der Kornstraße in Kissing kam es am Dienstag gegen 17 Uhr zu einer Kollision zwischen einem blauen Ford und einem weißen Kleintransporter. Nachdem die Ford-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste, entschied sich der unbekannte Fahrer des Transporters, sie zu überholen.

Er fuhr am Ford vorbei und bog in die Nelkenstraße ab. Dabei kollidierte er laut Polizei mit dem Wagen und fuhr weiter. Am Ford entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)