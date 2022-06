Kissing

vor 16 Min.

Blick in die Räume: Im Gewerbegebiet öffnet bald eine private Kita

Die ehemaligen Büroräume in der Römerstraße in Kissing werden im Moment zu einer Kita umgebaut.

Plus Ein ungewöhnlicher Standort – aber vom Landratsamt für gut befunden: Neben einer Werkstatt in Kissing ist eine private Kita geplant.

Von Anna Katharina Schmid

An eine Kindertagespflege hatte Sandra Weirauch zuerst nicht gedacht, als sie die Annonce für die leer stehenden Räume in der Römerstraße aufgab. Vielleicht eine Physiotherapie, Krankengymnastik. Die Eigentümerin des Grundstücks schließt die Tür des Gebäudes auf. Die Zimmer sind im Umbau, Schubladen und Regalbretter stapeln sich auf dem Boden, einige deckenhohe Schränke stehen halb abgebaut an den Wänden. Früher dienten die Räume als Büros – doch vermutlich bald spielen Kinder in ihnen. Denn trotz des ungewöhnlichen Standorts direkt neben einer Werkstatt eignet sich das Gebäude für eine Kindertagespflege.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

