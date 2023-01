Braucht Kissing mehr Regeln für Plakate im Ort?

Plakate außerhalb der Wahlkämpfe, unpassende Werbungen: Einige stören sich in Kissing an den öffentlichen Anschlägen. Andere sehen keinen Handlungsbedarf.

Der Anlass für die Diskussion war eine Aktion der Kissinger JU. In der Nähe von Schulen und Kindergärten hatte sie Plakate zur Schulwegsicherheit aufgehängt. Das sei unüblich, wie Katharina Eigenmann von den Grünen sagte. "In den meisten Kommunen war es so, dass Parteienwerbung nur vor anstehenden Wahlen gemacht wird." Überdies gebe es andere Ärgernisse: Werbung, die über lange Zeiträume hängt, zu unpassenden Themen oder aus weit entfernten Ortschaften, ebenso nicht genehmigte Plakate, wie beispielsweise zurzeit an der B2. Die Grünen wünschten sich daher eine Verordnung über öffentliche Anschläge in Kissing. Im Hauptausschuss entwickelte sich eine Debatte: Wird das Prozedere durch mehr Regeln unnötig verkompliziert?

JU-Plakate waren in Kissing der Auslöser

Ja, sagt Fraktionsvorsitzender der CSU, Michael Eder. "Der Antrag hat mich überrascht." Er habe mit einigen Kissingerinnen und Kissingern gesprochen, sie fänden nicht, dass die Gemeinde verschandelt werde. Für die Wahlkampf-Zeiten gebe es bereits genaue Vorschriften. Und mit einer neuen Verordnung steige nicht nur der Aufwand für die Kissinger Verwaltung, sondern auch für diejenigen, die Anschläge aufhängen wollen - Parteien, Firmen, Vereine. "Plakate müssen jetzt schon beantragt werden, das ist gerade für Vereine viel Arbeit. Und bei Problemen man kann doch mit ihnen reden. Matthias Blank (CSU) schloss daran an und verteidigte die Aktion der Jungen Union. "Es ging um Schulwegsicherheit, das JU-Zeichen war klein am Rand. Und wir haben die Straßen nicht damit zugekleistert."

Eigenmann stellte klar, dass es ihrer Fraktion nicht um den Inhalt der JU-Plakate gehe. "Wie man zu Wahlwerbung im Umfeld von Schulen und Kindergärten steht, sei dahingestellt." Die Aktion war der Anlass gewesen. In ihrer Fraktion habe man kontrovers über das Thema diskutiert. Gerade vor den Wahlen hingen es so viele Plakate, dass es kaum auszuhalten sei. Es gebe die Befürchtung, dass dieser Zustand in Kissing normal werde, wenn alle Plakate zugelassen werden. "Das greift unser Ortsbild an. Das wollen wir nicht." Wie viel Aufwand auf die Verwaltung zukomme, hänge von der genauen Satzung ab.

Bereits jetzt müssen in Kissing Anträge gestellt werden

Ronald Kraus ( SPD) erkundigte sich nach den bestehenden Abläufen. "Kann man denn als Verein ohne Weiteres plakatieren?". Das verneinte Simone Seidler aus der Kissinger Verwaltung. Es müssen bereits jetzt Anträge gestellt werden. Die Verwaltung überprüfe sie und die Standorte, denn Plakate dürften beispielsweise nicht an Straßenbestandteilen hängen oder auf dem Gehweg stehen. Wie Bürgermeister Reinhard Gürtner hinzufügte, sei es zudem kostenpflichtig, Plakate aufzuhängen.

Silvia Rinderhagen, Fraktionsvorsitzende der SPD, warf ein, dass es das Prozedere also bereits gebe. "Eine Verordnung macht dann nicht mehr Arbeit." Durch eine Verordnung könne besser geregelt werden, wie lange Plakate genau hängen dürfen - und es könne kontrolliert werden. Dem stimmte Katharina Eigenmann zu. "Wenn in der Verordnung steht, was jetzt schon gilt, vielleicht noch ein Zusatz für Fremdgewerbe, dann gibt es keinen Mehraufwand und es ist gesatzt."

Eder sah dafür keinen Bedarf. "Mir ist nichts bekannt, dass Plakate über Jahre hingen. Nach Veranstaltungen wurden sie immer abgehängt, das war nie ein Problem, bei keinem Verein." Die Mehrheit des Hauptausschusses entschied sich gegen die Verordnung, sie wurde mit fünf zu acht Gegenstimmen abgelehnt. "Zur Sensibilisierung hat die Diskussion allerdings beigetragen. Und an den Bauhof geht der Auftrag, künftig mehr darauf zu achten", kommentierte Bürgermeister Gürtner das Ergebnis.