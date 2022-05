Bücherei organisiert Lesereihe mit prominenten Autorinnen und Autoren

Plus Überraschende Wendungen, Grusel und Spannung - Kissing organisiert eine Lesereihe mit namhaften Autorinnen und Autoren, etwa dem Verfasser der "Rosenheim-Cops".

Einmal den Drehbuchautor von Fernsehserien wie „Die Rosenheim-Cops“ oder „Der Bulle von Tölz“ live erleben, bei einer Freiluftlesung historischer Literatur über die Fugger lauschen, die diesjährige Ehrenglauser-Preisträgerin kennenlernen oder passend zu einem literarischen Thema auch Hochprozentiges genießen. All dies ermöglicht eine neue Lesungsreihe in der Bücherei Kissing.