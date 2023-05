Das neue Kissinger Jugendzentrum findet großen Anklang

Plus „Saphir“ heißt der Kissinger Jugendtreff, der im vergangenen Jahr reanimiert wurde. Die beiden Leiter berichten im Gemeinderat von den Wünschen der Jugendlichen.

Der Neustart für die Kissinger Jugendarbeit ist gelungen. Nachdem im Januar 2022 die Katholische Jugendfürsorge (KJF) für den Jugendtreff ein neues Konzept vorgestellt und vorübergehend die Türen geschlossen hatte, stößt mittlerweile der wiederbelebte Treff in der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße 2 bei den Jugendlichen auf großes Interesse.

Das berichteten die beiden Leiter Claudia Riedel und Florian Schweda bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Vor acht Monaten, Anfang September vergangenen Jahres, hat Kissing die gemeindliche Jugendarbeit wieder aufgenommen. Bevor das Jugendzentrum jedoch wieder eröffnen konnte, standen Renovierungsarbeiten an. Defekte Möbel wurden ersetzt, Sitzsäcke angeschafft, von der Gemeinde der Boden aufpoliert und die Räumlichkeiten heller gestrichen. „Unser Büro war in einem Orange gestrichen, auch die Decke“, erinnerte sich Claudia Riedel.