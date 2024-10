Am Donnerstag wurde in der Zeit von 9.20 bis 16. 30Uhr am Bahnhof in Kissing ein E-Scooter der gestohlen. Das Fahrzeug war verschlossen, aber nicht mit der entsprechenden App gesperrt. Es handelt sich um einen Scooter der Marke Xiaomi, Farbe Schwarz, mit dem Kennzeichen 033WOZ. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821-323/1710 entgegengenommen. (AZ)

Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis