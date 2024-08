Ein 15-jähriger Kissinger ist bayerischer Jugendfischereikönig

Mit einer schnellen Bewegung wirft Niclas Schreck die Angel aus. Der Köder sirrt durch die Luft und trifft so weit entfernt ins Wasser, dass man ihn kaum sinken sinkt. Der Wurf ist nicht beliebig, er zielt auf flache Stellen, an denen im Weitmannsee Hechte unterwegs sind. Das erfordert ein gutes Auge und Kenntnis über das Gewässer. Erfahrungen sammelt der junge Kissinger bereits, seit er drei Jahre alt ist. „Mein Opa hat mich schon früh mitgenommen“, erzählt er. Die Begeisterung schwappte über und blieb: Im Juli gewann der 15-Jährige sogar das bayerische Jugendkönigsfischen – mit einem besonderen Fang an einem besonderen Tag.

Anna Katharina Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Angel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis