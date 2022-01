Einbruch: Unbekannte stehlen Maschinen aus Lagerraum

Werkzeugmaschinen im Wert von 8500 Euro werden aus einem Lagerraum in Kissing gestohlen. Die Täter verursachen außerdem einen Sachschaden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Lagerraum in der Bahnhofstraße in Kissing ein und entwendeten Werkzeugmaschinen im Wert von ca. 8500 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (AZ)