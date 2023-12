Kissing

Für medizinische Zwecke: Kissinger Kaninchenmastanlage wird vergrößert

Plus Der Bauausschuss stimmte der Erweiterung einer Kaninchenmastanlage in Kissing zu. In einigen Ställen können dann doppelt so viele Tiere gehalten werden.

Das Bauvorhaben wurde bereits 2012 genehmigt, aber mehrmals verlängert und noch nicht umgesetzt: Der Kissinger Bauausschuss beriet über die Erweiterung einer Kaninchenmastanlage in der Hochstraße. Der Bauherr stellte einen Änderungsantrag für die bereits genehmigten Pläne. Von den Gemeinderäten kamen einige Bedenken wegen der Anwohnerinnen und Anwohner.

Kaninchenmastanlage in Kissing zu medizinischen Zwecken

Derzeit werden in den Anlagen Kaninchen zum Zweck der Herstellung eines wichtigen Medikaments und von Medizinprodukten für den Humanbereich gehalten, wie es in den Sitzungsunterlagen heißt. Nun habe sich etwas geändert: Es gebe einen höheren Bedarf am Medikament, das seit Ende des vergangenen Jahres auch bei weiteren Indikationen einsetzbar sei. Deshalb seien beim Bauherren die Entscheidung gefallen, die weiteren Ställe jetzt zu errichten.

