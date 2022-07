Für Ulrike Werlitz sind die Senioren, die sie pflegt, wie Familie

Ulrike Werlitz ist Einrichtungsleiterin im Haus Gabriel in Kissing. Schon ihre Kindheit hatte mit Pflege zu tun. Danach nahm ihr Leben so manche Wendung.

"Ich hatte eine Kindheit, wie sie im Buche steht“, sagt Ulrike Werlitz. Die geborene Heilbronnerin zog mit ihren Eltern und den drei Geschwistern in Alter von zwei Jahren an den Ammersee, wo der Vater einen Bauernhof übernommen hatte. "Es war wirklich idyllisch", blickt die 59-Jährige zurück. "Bereits in meiner Kindheit begann ich mit den ersten pflegerischen Versuchen", lacht sie. "Nur waren das halt Schweine." So bezeichneten die Eltern sie dann auch als "Stallkind". Die Fürsorge für andere ist es, was ihr Leben geprägt hat.

Die Leiterin des Kissinger Seniorendomizils Haus Gabriel hat viele positive Erinnerungen an ihre Kindheit. "Ich bin als Einzige von meinen Geschwistern in aller Frühe aufgestanden und habe im Stall mitgeholfen", erzählt sie. "Damals wollte ich auch unbedingt einen Bauern heiraten", gesteht sie grinsend. Das verging ihr dann mit der Pubertät, aber die Liebe zur Pflege blieb. Mit 16 Jahren beschloss Werlitz, Kinderkrankenschwester zu werden.

Ulrike Werlitz vom Haus Gabriel ist gelernte Kinderkrankenschwester

"Allerdings war ich zu jung für die sofortige Ausbildung", blickt sie zurück, sodass sie erst ein Jahr Hauswirtschaftsschule absolvierte. Nach einem Jahr in einem Haushalt in Haunstetten absolvierte sie die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester in der Augsburger Kinderklinik, blieb auch nach ihrer Ausbildung noch – allerdings in Teilzeit.

In den kommenden Jahren hatte sie nämlich alle Hände voll mit ihren fünf Kindern zu tun. "Nach dem fünften Kind legte ich erst mal eine Arbeitspause ein“, erzählt sie. Diese währte nicht lange, "weil ich etwas zu tun brauchte". Als Teilzeitkraft bei einem Urologen lernte sie, mit älteren Leuten umzugehen. Und es gefiel ihr. "Wieso nicht umsatteln", dachte sie sich. Und: "Kindergeschrei und Windeln wechseln habe ich ja daheim genug."

Das Seniorenheim Haus Gabriel in Kissing. Foto: Eva Weizenegger

Eine Spontanbewerbung in Inningen, wo ein neues Seniorenheim eröffnete, fiel auf fruchtbaren Boden. Weil Werlitz zielstrebig ist und öfters mal dachte "das würde ich jetzt anders machen", schlug sie mit Weiterbildungen den Weg zur Einrichtungsleiterin ein.

Ihr 50. Geburtstag war dann nicht nur in privater Hinsicht ein denkwürdiges Jahr. Privat bezwang das Geburtstagskind den Kilimandscharo. "Das war mein Traum, seit ich mit 30 Jahren eine Reportage darüber gelesen habe", sagt sie. Beruflich schlug sie ebenfalls neue Pfade ein. In dem Haus in Inningen übernahm sie die Einrichtungsleitung. Es gefiel ihr, doch durch einen Trägerwechsel landete die 59-Jährige in Kissing. Im Seniorendomizil Haus Gabriel fühlt sich die Einrichtungsleiterin angekommen.

Ulrike Werlitz vom Kissinger Haus Gabriel wird heuer 60 Jahre alt

"Kinder und Senioren sind gar nicht so verschieden", verrät die sympathische Frau. "Beide sind ehrlich und direkt." Bei den Seniorinnen und Senioren komme noch ganz viel Dankbarkeit dazu. Und so schließt sich der Lebenskreis. "Nach meiner Pensionierung werde ich viel wandern, viel Mountainbike fahren und die Zeit mit meinem Mann genießen", sagt die Großmutter von sechs Enkeln. Aber sie gesteht jetzt schon: "Ganz aufhören kann ich bestimmt nicht, irgendeinen Teilzeitjob werde ich suchen."

Vor ihrem 60. Geburtstag, den sie heuer feiert, ist ihr nicht bange. "Jedes Jahrzehnt hat etwas Besonderes", sinniert sie. Auf die große Feier freut sie sich jetzt schon, denn dann kommt die große Familie wieder zusammen. "Wenn wir alle zusammen sind, brauchen wir schon einen größeren Saal", sagt der Familienmensch Ulrike Werlitz lachend. Und dieses Familienmenschsein merkt man ihr auch in der Arbeit an. Sie behandelt die Seniorinnen und Senioren wie Familienmitglieder – eben so, wie sie selbst behandelt werden will.