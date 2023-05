Kissing

Gemeinderat streitet über Sozialbau: "So können wir keine Politik machen"

Die Gemeinde Kissing will sozialen Wohnungsbau fördern. Den Standort in der Tulpen- und Rosenstraße sehen einige kritisch.

Plus Die Gräben im Kissinger Gemeinderat sind tief, wenn es um die Planungen des geförderten Wohnbaus in der Tulpenstraße geht. Streitpunkt ist der Verkehr.

Die Diskussionen um den geplanten sozialen Wohnungsbau in Kissing finden kein Ende. Während mittlerweile die meisten Fraktionen den Plänen zustimmen, stemmt sich die SPD weiterhin dagegen. Fraktionsvorsitzende Silvia Rinderhagen befürchtet nach wie vor, dass sich die angespannte Verkehrssituation in der Rosen- und Tulpenstraße für Anwohnerinnen und Anwohner verschärft. Das zeige auch eine Unterschriftenaktion vor längerer Zeit, bei der 136 Bürgerinnen und Bürger unterzeichneten. Davon müsse man sich nicht führen lassen, setzt Katrin Müllegger-Steiger, Fraktionsvorsitzende der Grünen, entgegen. "So können wir keine Politik machen."

Werden die Straßen durch den geplanten Neubau überlastet? Die SPD befürchtet, dass sich die Situation verschärft. Foto: Anna Katharina Schmid

Kissing will sozialen Wohnungsbau vorantreiben

Seit genau drei Jahren beschäftigt sich der Gemeinderat mit dem Vorhaben in der Tulpenstraße. Ein kurzer Rückblick über die vergangenen Sitzungen:

