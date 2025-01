Heimat- und Volkstrachtenverein D’Burgstaller sucht dringend Nachwuchs

Der Heimat- und Volkstrachtenverein D’Burgstaller wurde im Jahr 1986 gegründet und zählt derzeit 114 Mitglieder. Erste Vorsitzende ist Lieselotte Metzger aus Dasing, ihre Vertreterin Annaliese Steinhart. Jedoch plagen den Verein Nachwuchssorgen, die Plattler pausieren gerade, weil sie nicht mehr genügend Mitglieder haben. Warum ist das Interesse am Volkstanzen in Kissing so gering geworden?

