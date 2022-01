Hochwasserschutz in Kissing: Paarausbau geht in die nächste Phase

Plus Kleinere Maßnahmen, geringere Kosten: Es gibt ein neues Konzept zum Paarausbau in Kissing. Wie es mit dem umstrittenen Projekt weitergeht.

Das erste Konzept zum Paarausbau, das dem Gemeinderat vor zehn Jahren vorgestellt worden war, führte zu Aufruhr. Ein großes Projekt, hohe Kosten, besorgte Anwohnerinnen und Anwohner - und dann flatterten auch noch unzählige Beschwerden ins Rathaus. Gemeinderat Franz-Xaver Sedlmayer ( CSU) erinnert sich: "Die erste Planung war so wuchtig - und für die Kommune nicht stemmbar." Nun diskutierte der Bauausschuss über das neue Konzept, das sich wesentlich vom ursprünglichen unterscheidet.