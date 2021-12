Hoher Schaden: Dachstuhl fängt bei Bauarbeiten Feuer

Am Mittwochmittag fängt der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Kissing Feuer. Der Schaden ist hoch. Die Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Dicke Rauchschwaden zogen am Mittwochmittag durch Alt-Kissing. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses am Kirchberg fing Feuer. Laut Polizei kam es gegen 12 Uhr zu einem Brand im Zuge von Bauarbeiten am Dach.

Das Feuer konnte durch die freiwilligen Feuerwehren aus Kissing und Mering schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (AZ)