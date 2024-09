In Kissing brennt eine Industriehalle nieder, eine Person wird verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 7. September, wurden um 2.20 Uhr die Feuerwehren zu einem Brand in der Kissinger Industriestraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Industriehalle nahe der Bahngleise in Vollbrand.

120 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in Kissing

Durch den Brand kam es zu einer größeren Zahl kleinerer Explosionen, ausgelöst durch Gasflaschen, die am und im Gebäude gelagert waren. Ein Teil der Lagerhalle stürzte ein, das Feuer griff auch zum Teil auf eine angrenzende Halle über. Gegen um 3.30 Uhr hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle.

Durch das Feuer wurde eine Person verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Murnau gebracht. Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte aus den Feuerwehren Kissing, Mering, Friedberg, Ottmaring und Rehling sowie der Kreisbrandinspektion und Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst, Rettungshubschrauber und Beamte der Polizeiinspektion Friedberg. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Samstagmorgen noch an. Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei ermittelt. (AZ)