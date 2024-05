In Kissing gibt es bald einen Secret-Pack-Automat

Schnäppchen oder Reinfall? Wer sich gerne überraschen lässt, kann künftig in der Kissinger Bahnhofstraße nicht zugestellte Pakete erstehen.

Es ist eine besondere Art von Nervenkitzel, die man so vielleicht noch aus der Kindheit kennt. Als an Weihnachten die Pakete unter dem Baum lagen. Als man sich, während man noch schief "Oh Tannenbaum" sang, beständig fragte: Was könnte wohl in dem großen roten Päckchen sein? Genau auf dieses Gefühl setzen die Secret-Pack-Automaten, die seit einiger Zeit in Schwaben vor allem auf der Internetplattform TikTok für Aufregung sorgen. Und diesen Nervenkitzel, den gibt es bald auch im Großraum Augsburg.

Secret Pack: Begonnen hat alles mit einem Automaten im Allgäu

Jürgen und Tatjana Keuters hatten Ende 2023 die Idee zu den Überraschungs-Automaten in Deutschland. Verkauft werden darin Päckchen, die entweder zurückgeschickt und nicht weiterverkauft oder von DHL, Hermes und Co. nicht zugestellt wurden, zum Beispiel weil die Adresse falsch angegeben war. Der Clou dabei: Von außen ist nicht zu erkennen, was sich im Paket befindet. Was am Ende herauskommt, ist ein Glücksspiel. Familie Keuters kommt aus Niederrieden im Unterallgäu, dort steht der allererste "Secret-Pack-Automat" ihrer Firma Bimaxta. Das Konzept habe eingeschlagen wie eine Bombe, sagt Keuters. Teilweise seien sie mit dem Befüllen kaum noch nachgekommen. So folgten bald mehrere weitere Automaten-Standorte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: augsburg.tv

Fans wünschten sich einen Standort im Großraum Augsburg

Kürzlich haben sie den vierten Automaten in Ichenhausen im Landkreis Günzburg eröffnet. Weil es aber aus der Community immer wieder den Wunsch nach einem Automaten im Augsburger Umkreis gab, habe man darauf nun reagiert. "Wir hatten einige Fans, die extra aus Augsburg zu uns ins Allgäu gefahren sind", sagt Keuters. Auf einem Gewerbeareal in der Kissinger Bahnhofstraße soll in den kommenden Tagen der fünfte Automat des Unternehmens an den Start gehen. Wenn es soweit ist, verkündet Keuters das immer mit einem Video auf der Plattform TikTok. Und dann kann der Run auf die Überraschungs-Pakete beginnen.

Lesen Sie dazu auch