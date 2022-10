Kissing

Jugendlicher stiehlt Cola aus Pizzeria und flüchtet mit Fahrrad

In einer Kissinger Pizzeria kommt es zu einem kuriosen Vorfall: Am Mittwoch entwendet dort ein jugendlicher Täter eine Cola-Flasche.

Am Mittwoch ereignet sich in Kissing ein außergewöhnlicher Ladendiebstahl in einem Pizzaladen: Ein Jugendlicher entwendet dort eine Flasche Cola und flieht.

Am Mittwoch betrat ein Jugendlicher eine Pizzeria in der Kornstraße in Kissing und entwendete in dem Laden eine Flasche Cola. Danach suchte der junge Täter mit einem älteren Damenfahrrad in unbekannte Richtung das Weite. Der Ladendieb war zusammen mit zwei weiteren Jugendlichen – ebenfalls auf Fahrrädern – unterwegs. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise von Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

