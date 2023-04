Kissing

22.04.2023

Kissing will für 9,6 Millionen Euro Grundstücke kaufen

Plus Kissing steht finanziell gut da, gerät aber von einer Herausforderung in die nächste. Dennoch stehen im Jahr 2023 große Investitionen an.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Die Pandemie. Negativzinsen. Himmelhohe Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die den Haushalt durcheinander wirbelten: Die Gemeinde Kissing wurde in den vergangenen Jahren vor einige Herausforderungen gestellt. Und es hört nicht auf. "Es wäre schön, wenn einmal Ruhe einkehren würde", kommentierte Kämmerin Michaela Fischer. Doch das sei erst einmal nicht der Fall, man befinde sich bereits in der nächsten Krise. Die erhöhten Energie- und Rohstoffpreise schlagen sich deutlich im Haushaltsplan für das Jahr 2023 nieder und brächten die Gemeinde an ihre finanziellen Grenzen. Dennoch will Kissing investieren - 9,6 Millionen Euro werden für Grundstückskäufe eingeplant.

Die Ausgangslage sei heuer eigentlich gut, vor allem im Vergleich zum Vorjahr. Damals rissen eine massive Kreisumlage von zehn Millionen, eine einbrechende Gewerbesteuer und fehlende Schlüsselzuweisungen ein großes Loch in Kissings Finanzen. 2023 gibt es Fischer zufolge wieder eine üppige Schlüsselzuweisung von 2,4 Millionen Euro, die Kreisumlage befinde sich mit 6,4 Millionen Euro auf normalem Niveau. Andererseits seien die Bewirtschaftungskosten in nahezu allen Bereichen um 38 Prozent gestiegen. "Da bleibt von den Einnahmen nicht viel übrig." Dennoch findet Fischer optimistische Worte. "Kissing ist es gewohnt, mit Höhen und Tiefen umzugehen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen