Kissinger Einsatzkräfte üben für den Ernstfall

Im Brandübungscontainer trainieren die Feuerwehrfrauen und -männer unter realistischen Bedingungen.

Wenn Rettungskräfte unbeschadet aus einem heißen Container in eine mehrere hundert Grad kühlere Umgebung nach außen wechselt, spüren sie Erleichterung. Das stimmt so im Prinzip, doch die sommerlich-heißen Temperaturen mit über 30 Grad sorgen dafür, dass nach dem Verlassen des Brandübungscontainers das Gefühl der Abkühlung leider nicht allzu groß ist für die Feuerwehrfrauen und -männer aus Kissing und befreundeten Wehren.

Über 50 Aktive sind bei der Übung in Kissing dabei

Die Firma Atemschutz Röser aus der Nähe von Leipzig war bei der Feuerwehr Kissing zu Gast und hatte zwei wichtigen Utensilien im Gepäck: Einen Brandübungscontainer und eine sogenannte Rauchgasdurchzündungsanlage. Bereits zum zweiten Mal beauftragte die Gemeinde Kissing die Firma, die theoretische und praktische Fortbildung in der Brandbekämpfung für die Aktiven der Kissinger Feuerwehr durchzuführen. Das besondere hierbei: Es war kein „kaltes“ Training mit künstlichem Rauch, sondern eine echte „Heißausbildung“, bei der durch die Verbrennung von Holz Rauch und Hitze erzeugt wurden. Dies ist ideal, um die Aktiven für kommende Einsätze unter Atemschutz realistisch und gut vorzubereiten. Für dieses Training opferten daher die über 50 Rettungskräfte aus Kissing und befreundeten Feuerwehren ihre Freizeit, um für den Einsatz in ihren Städten und Gemeinden zu trainieren.

Im Brandcontainer lagen die Schwerpunkte der Heißausbildung neben der richtigen Türöffnungsprozedur, dem Absuchen von Räumen und der Personenrettung insbesondere auch bei der Wärmegewöhnung und dem richtigen Einsatz von Löschmitteln. Alle Feuerwehrfrauen und -männer kamen hierbei bis nah an die eigenen physischen und psychischen Belastungsgrenzen. In der Rauchgasdurchzündungsanlage lernten die Aktiven das Feuer in den einzelnen Phasen, von der Entstehung bis zum Vollbrand, kennen. Unter realistischen Einsatzbedingungen konnten so die verschiedenen Druckzonen bis hin zur Rauchgasdurchzündung selbst erlebt und am eigenen Körper gespürt werden.

Tod von Feuerwehrkräften in St. Augustin löste auch in Kissing Schock aus

Wie wichtig dies für die Sicherheit der eigenen Einsatzkräfte ist, zeigte am zweiten Übungstag in tragischer Weise der Tod von zwei Feuerwehrkräften in St. Augustin. Beide waren bei der Brandbekämpfung unter Atemschutz aus bisher noch nicht geklärten Ursachen ums Leben gekommen. Der Schock hierüber saß nicht nur im engeren Umfeld tief, sondern bewegte deutschlandweit die Feuerwehrangehörigen und Hilfsorganisationen.

Bürgermeister Reinhard Gürtner überzeugte sich persönlich vor Ort von der hochwertigen Ausbildung. „Die Brandbekämpfung in Gebäuden gehört zu den gefährlichsten Aufgaben einer Feuerwehr, darum ist es wichtig, Einsatzszenarien einer Feuerwehr unter realistischen Bedingungen zu üben.“

Lesen Sie dazu auch