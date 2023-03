Kissinger Kinder proben mit der Feuerwehr den Notfall

Was tue ich, wenn etwas passiert? Schülerinnen und Schüler der Grundschule Kissing üben mit der Freiwilligen Feuerwehr.

Kommandant Matthias Rawein wollte in aller Frühe gerade seine Mädels und Jungs der Freiwilligen Feuerwehr Kissing zusammentrommeln, um eine gemeinsame Notruf-Übung mit der Grundschule Kissing vorzubereiten. Just in diesem Moment ging ein echter Notruf ein – eine Brandmeldeanlage in Kissing war losgegangen. „Da waren wir dann schon richtig in Action“, sagt der stellvertretende Kommandant Max Mayrhofer und lacht. Als alles abgeklärt war, konnte die Übung am Volksfestplatz beginnen. Fünf dritte Klassen der Grundschule Kissing hatten sich dort versammelt, um jeweils zu zwei Zweierteams und einem Einzelteam die wichtige Frage zu klären: Was tue ich, wenn etwas passiert?

Einen Notruf richtig abzusetzen ist für Kinder nicht einfach und muss geübt werden, um im Notfall Leben retten zu können. Max Mayrhofer versammelte die ersten zwei Teams um ein Flipchart und erarbeitete mit den Kids, was im Notfall zu tun ist. Die Feuerwehr hatte mit zwei Autos einen Unfall fingiert, den die Mädchen und Buben im realen Leben jederzeit so beobachten könnten. Viele der Schülerinnen und Schüler kannten auch schon die Notrufnummern 112 oder 110. Jetzt hieß es aber, den Notruf wählen.

Kinder lernen von der Feuerwehr: im Notfall zählt jede Sekunde

„Bei einem Notfall zählt jede Sekunde“, erklärt der stellvertretende Kommandant eindrucksvoll. Daher sollte dieser so wenig Zeit wie möglich in Anspruch nehmen und mit genauen Angaben abgesetzt werden. „Hier sind zwei Autos aufeinander geknallt“, ließ sich der neunjährige Paul vernehmen. „Das wirft bei der Leitstelle viele Fragen auf“, sagte Mayrhofer und erklärte: „Wenn ihr den Notruf wählt, solltet ihr die fünf Ws bereithalten“.

Die zählte er auch gleich auf. „Wo ist das Unglück passiert?“ Eine genaue Ortsangabe erspare nämlich den Einsatzkräften langes Suchen. Konkret veranschaulichte er: „Wenn ihr hier sagt ´hinter der Paartalhalle`, tun sich Feuerwehr und Sanka schwer. Sagt ihr aber `hinter der Paartalhalle, Richtung Mergenthau beim Skaterplatz´, ist dies schon viel anschaulicher“.

Die 112 gilt in der ganzen EU 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Notrufnummer 112 gilt in fast allen europäischen Ländern. Diese Nummer heißt auch europäische Notrufnummer und kann von jedem Festnetz- und jedem Mobilfunktelefon überall in der Europäischen Union kostenlos angerufen werden.

Die Europäische Union ist ein Zusammenschluss von 27 europäischen Ländern. Deutschland gehört auch dazu. Und auch die beliebten Urlaubsländer Italien, Österreich, Spanien und Kroatien.

Es gibt aber auch Länder außerhalb der Europäischen Union, in denen die 112 als Notfallnummer funktioniert: zum Beispiel in der Schweiz und in Südafrika.

Weiter ging es mit „Was genau ist passiert?“: „Umschreibt den Unfall bitte in kurzen Stichworten möglichst exakt“, bat der stellvertretende Kommandant. Diesmal meldete sich Anna: „Zwei Autos sind ineinander gefahren und es raucht.“ Mayrhofer nickte zustimmend. Das dritte W heißt: Wie viele Verletzte gibt es? Auch die Frage „Wer meldet?“ solle wegen eventueller Rückfragen beantwortet werden. Beim fünften W heißt es warten auf weitere Fragen der Leitstelle.

Kissinger Grundschüler müssen die Gefahrenzone beachten

Wichtig sei aber in erster Linie, sich selbst aus dem Gefahrenbereich zu bringen, so Mayrhofer. Eigenschutz gehe auf jeden Fall vor. Immer wieder musste er die Kinder zurückhalten, sodass sie nicht in die Gefahrenzone geraten. Man konnte deutlich sehen: Feuer übt einen magischen Reiz auf Kinder aus. Und als dann die Feuerwehrautos mit Tatütata anrückten und die Feuerwehrler einen Sitz-Brand in einem der beiden Unfallwagen löschten, war eines glasklar: Diesen Tag werden die Kinder bestimmt nicht vergessen.

Anschaulich hatte die Feuerwehr Kissing einen Unfall mit brennendem Fahrersitz gestellt. Foto: Christine Hornischer

Grundschullehrerin Sophie Langer, die die Notfall-Übung organisiert hatte, freute sich, dass das Wissen zur Ersten Hilfe spielerisch vermittelt wird. Dem schloss sich Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner an, der gleich am frühen Morgen bei der Übung vorbeischaute. Das Gemeindeoberhaupt lobte die Feuerwehr und deren „spielerisches Vermitteln“ von Brandschutzmaßnahmen. Einmal mehr hätten die Frauen und Männer der Wehr gezeigt, dass sie für die Gemeinde unentbehrlich seien.

Abschließend gab Kommandant Rawein den Kindern einen guten Rat mit nach Hause: „Üben, üben und nochmals üben“. Sehr wichtig sei, die Notrufnummer 112 nur im Ernstfall zu wählen. Diese Nummer als Telefonstreich anzurufen, sei überhaupt nicht lustig und könne für einen verletzten Menschen sogar lebensgefährlich sein. Denn wenn die Leitung durch diesen Anruf blockiert werde, muss ein anderer, der vielleicht wirklich Hilfe braucht, warten.