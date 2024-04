Kissinger Tanzstudio Effekt entführt in die „Hall of Fame“

Auch heuer stellt das Kissinger Tanzstudio Effekt wieder eine große Show auf die Beine. Stars wie Marilyn Monroe werden lebendig, es gibt ein Arielle-Ballett.

Im Jahr 2023 feierte Evi Wrusch das zehnjährige Bestehen ihres eigenen Tanzstudios in Kissing mit einer grandiosen Premiere „Ten Years of Dancing“ im Kongress am Park. Bei ihr unterrichten jetzt acht Trainer und Trainerinnen 22 Gruppen und es kam inzwischen eine fünfte Turniergruppe, die „Young Rebels“ neu hinzu. In diesem Jahr zeigen die Tänzer und Tänzerinnen am 27. April ab 16 Uhr in der Stadthalle Gersthofen Choreografien unter dem Motto „Hall of Fame“.

Viele Auftritte stehen beim Kissinger Tanzstudio an

Evi Wruschs Motto „Tanzen ist Träumen mit den Beinen“ wird das Publikum wieder erleben. Seit September 2023 studiert sie mit großem Elan die neuen Shows ein. Eine Woche vorher stehen noch die Bayerischen Meisterschaften in Wolfratshausen auf dem Programm, im Mai reisen die Tänzer und Tänzerinnen zu den süddeutschen Turnieren und im Juni geht es zu den Deutschen Meisterschaften. „Am 12. Juli dürfen wir sogar in München bei der Streetdance Factory im Rahmen der Fußballeuropameisterschaft auftreten“, freut sich Wrusch.

Bei der Premiere 2024 können alle Gruppen von den Dreijährigen bis zu den Mamas und Papas auftreten. Die Moderation übernimmt Markus Heffner, der bei Radio Fantasy arbeitet, gemeinsam mit Evi Wrusch. Mit seiner Tanzpartnerin Marina wird der Vizeweltmeister, vierfache Bayerische Meister und Weltranglistenerste einen Jive und eine Rumba präsentieren. Auch die Augsburger Sängerin Caro Steckl konnte für ein Lied von Adele und das Lied „Razzle Dazzle“ aus dem Musical Chicago gewonnen werden.

Das steht beim Tanzabend auf dem Programm

Nach einem Flashmob zeigen die vier Ballettgruppen unter Leitung der Ballettdozentinnen Claudia Lustig und Elisabeth Wolf „Arielle, die Meerjungfrau“ mit Ayleen Wrusch in der Hauptrolle, für die extra ein Stein angefertigt wird. Alice Schäffer studiert mit Mitgliedern des „Vereins 1 mehr“ und ihren eigenen Schülern und Schülerinnen ein Potpourri von Frank Sinatra ein. Tobias Bertschin trainiert die vier Turniergruppen, ist für eine ABBA-Show und einen Commercial-Auftritt verantwortlich. Mit den Papas und Kids übt er eine „Superman-Show“ ein. Hip-Hop-Trainerin Ina Lindner hat sich für eine Michael-Jackson-Show entschieden.

Ein Höhepunkt wird der Discofox von Robin und Steffi von der Tanzschule Trautz & Salmen sein. Auch die Gruppe „Menos Odio“, der fünf Tanzlehrer des Studios Effekt angehören, tritt wieder auf. Tolle Contemporary Choreografien ließ sich Marlene Sager einfallen, verrät Evi Wrusch. Die „Effektdancer“ zeigen als Erinnerung an Tina Turner einen Auftritt zum Lied „Golden Eye“ aus dem gleichnamigen James Bond Film. Marilyn Monroe verkörpert Sandy della Rovere beim Tanz zu „I wonna be loved by you“. „Eine atemberaubende rhythmische Sportgymnastik wird Luzie Riva-Lampe präsentieren“, schwärmt Wrusch. Die fünf Turniergruppen Flashing Cookies, Crazy Dragons, Explosion, Destination und die neu hinzugekommenen Young Rebels werden auch zu bewundern sein.

Info: Die Premiere 2024 „Hall of Fame“ findet am 27. April ab 16 Uhr in der Stadthalle Gersthofen statt und dauert mit Pause drei Stunden. Einlass ist bereits um 15 Uhr. Restkarten können beim Tanzstudio Effekt in der Bahnhofsallee 6 in Kissing zwischen 17 und 19 Uhr gekauft werden.