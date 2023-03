Kissing

vor 49 Min.

Kleingärtner tauschen sich bei Saatgutbibliothek in Kissing aus

Plus Die Saatgut-Bibliothek des Obst- und Gartenbauvereins in der Kissinger Bücherei wird gut angenommen. Wie die Ausleihe funktioniert und welche Samen gefragt sind.

Von Heike John Artikel anhören Shape

"Alte Sorten" gibt es in der Kissinger Bücherei nicht nur in Form eines Romans des Bestsellerautors Ewald Arenz, sondern auch in abgepackten Tütchen als Pflanzensamen. Denn seit einem Jahr bietet Büchereileiterin Petra Scola mit ihrem Team den Leserinnen und Lesern neben Büchern, Zeitschriften, Spielen und CDs auch eine Saatgut-Bibliothek. Diese wird in Zusammenarbeit mit dem Gartenbauverein Kissing angeboten und von Elke Wohlmuth gepflegt. Von "Brennender Liebe" bis zur Datteltomate: Die Vielfalt ist bei den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern beliebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen