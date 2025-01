Krippenspiele 2024 in Kissing

Icon Vergrößern Krippenspiel St. Bernhard 2024 Foto: Susanne Schneider Icon Schließen Schließen Krippenspiel St. Bernhard 2024 Foto: Susanne Schneider

Die Geschichte, die die Geburt Jesu erzählt, kann in Krippenspielen in verschiedenen kreativen Auslegungen vorgetragen werden. Sie fasziniert immer wieder Groß und Klein, Jung und Alt. An Weihnachten haben Kinder unserer Pfarrei in der jeweiligen Kirche die Geburt Christi gespielt. Die „kleinen Schauspieler“ mit ihren Talenten haben bei den Zuhörern in der voll besetzten Kirche das Weihnachtsgefühl wach werden lassen. Und nicht nur das, sie haben auch eine schöne frohe Botschaft mit nach Hause nehmen lassen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.