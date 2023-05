Landwirt darf große Bullenmastanlage in Kissing bauen

Seit mehreren Jahren will ein Landwirt einen Bullenstall in Kissing bauen. Für seinen Standort hat er mit der Gemeinde ein Grundstück getauscht.

Ein Landwirt in Kissing will sich vergrößern und plant dazu den Bau eines Mastbullenstalles. Wegen des Standortes gab es jedoch Bedenken im Gemeinderat. Ursprünglich hatte der Bauherr im Dreieck zwischen dem Mergenthauer Weg im Osten und der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße im Westen bauen wollen, direkt neben potenziellem Wohngebiet also. Nun hat sich eine andere Lösung gefunden.

Landwirt will sich in Kissing vergrößern

Der Landwirt tauschte die Fläche gegen ein gemeindliches Grundstück am Hörmannsberger Weg. Dort, im Bereich der Einmündung zum Leitenweg, sollen mehrere Gebäude entstehen. Das größte davon der Bullenmaststall mit 62 auf 25 Meter, dazu ein überdachtes Mistlager und eine Maschinenhalle. Da die Abstände zwischen der landwirtschaftlichen Halle und dem Rinderstall nicht eingehalten werden können, ist eine Abweichung von den Abstandsflächen nötig. Der Bauausschuss stimmte dem Vorhaben zu.