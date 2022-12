Kissing

Mit Soja aus der Region: Familie stellt in Kissing eigenen Tofu her

Die Familie Tran, hier (von links) Thi Tieng Phan, Phong Tran und Daniela Tran, stellt auf einem Bauernhof in Kissing Tofu her.

Plus Von Kochversuchen auf dem Balkon bis zum ausgefeilten Rezept: Die Familie Tran stellt heimischen Tofu in Kissing her. Für die Zukunft gibt es viele Pläne.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Es dampft in dem kleinen Raum. In mehreren Töpfen brodelt eine weiße Flüssigkeit, sie schäumt und verströmt den Geruch von Bohnen – Sojamilch. Thi Tieng Phan rührt mit geübten Griffen um und nickt, ihre Tochter Daniela Tran zieht sich dicke Topfhandschuhe über. Die Familie ist ein eingespieltes Team. Angefangen hat sie mit Kochversuchen auf dem Balkon, jetzt gibt es ihr Produkt in Hofläden und auf Weihnachtsmärkten: Tofu, produziert in Kissing, mit heimischen Sojabohnen. Für manche älterer Generationen ist Tofu ein Fremdwort, für andere ein rotes Tuch, das es tunlichst zu vermeiden gilt. Kein Geschmack, schlecht für die Umwelt? "Einige Gerüchte halten sich hartnäckig – sind aber voll aus der Luft gegriffen", sagt Daniela Tran.

