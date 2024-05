Nach Sturm und Evakuation: Haus Gabriel würdigt Leistung der Mitarbeiter

Zum Tag der Pflege gibt es auch in Kissing eine besondere Aktion. Nach dem vergangenen turbulenten Jahr organisiert das Haus Gabriel ein Teamevent für die Angestellten.

Am 12. Mai ist der internationale Tag der Pflege. Alljährlich stehen hier die professionellen Pflegenden im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Seit 1967 wird in Deutschland an diesem Tag, dem Geburtstag von Florence Nightingale, Begründerin der modernen Krankenpflege, die Pflege gewürdigt. In Kissing gibt es an diesem Tag eine Aktion für die Pflegerinnen.

Nach Sturm musste Pflegepersonal in anderen Heimen arbeiten

Die vergangenen Jahre haben vor Augen geführt, wie existenziell die professionelle Pflege für die Gesellschaft ist. Und es ist spürbar, dass sich das Bild der Pflegeberufe in der öffentlichen Wahrnehmung positiv verändert. Diese Beobachtung macht auch Ulrike Werlitz, Einrichtungsleitung im Seniorendomizil Haus Gabriel in Kissing. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege, Betreuung und in den Servicebereichen leisten täglich eine großartige Arbeit für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Viele Herausforderungen galt es in den zurückliegenden Jahren zu bewältigen“, erklärt Werlitz. Vor allem die Evakuierung des Hauses nach dem verheerenden Augustunwetter hielt das Team in Atem. Ein Sturm riss Teile des Daches ab, Wasser drang ein und machte das Gebäude unbewohnbar. Die über 100 Bewohnerinnen und Bewohner wurden mehrere Monate in umliegenden Pflegeheimen untergebracht – und viele Pflegerinnen wechselten vorübergehend ihren Arbeitsplatz.

Mit einer besonderen Aktion zum Tag der Pflege möchte das Leitungsteam sich bedanken und das einzigartige Engagement ihrer Mitarbeiter in diesem Jahr würdigen. Hierzu hat sich die Einrichtung eine kleine Aktion überlegt: Mit verschiedenen chinesischen Köstlichkeiten werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung zu diesem Teamevent über die Mittagszeit überrascht. Auch die compassio Geschäftsführung und Regionalleitung schickten anerkennende Worte und einen Dankesgruß. „Uns ist wichtig, dass wir unseren Mitarbeitenden nicht nur an diesem besonderen Tag Gutes tun, sondern stets ein offenes Ohr für ihre Belange haben. Zwar hat die Pflege an Anerkennung in der Gesellschaft gewonnen, dennoch bleibt der Fachkräftemangel auch in Zukunft unsere größte Herausforderung und Aufgabe.“ Um dem entgegenzuwirken, bildet das Haus Gabriel Azubis in der Pflege aus und bietet auch Quereinsteigern ausgezeichnete Chancen zur beruflichen Entwicklung. (AZ)

