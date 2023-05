Nach Unfall in der Wiese gelandet: Kradfahrer stößt mit Radler zusammen

Ein Überholmanöver sorgt in Kissing für einen Unfall zwischen einem Kradfahrer und einem Radler. Ein Beteiligter landet im Krankenhaus, der andere in der Wiese.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rad- und einem Kradfahrer ist es am Dienstag gegen 14.15 Uhr in Kissing gekommen. Der Radfahrer fuhr auf der Kreisstraße 12 in nördlicher Richtung und wollte nach links in die Ottmaringer Straße abbiegen. Der Kradfahrer war hinter dem Radfahrer unterwegs und versuchte diesen überholen.

Beim Überholen touchierte er den Radfahrer, sodass dieser zu Fall kam. Der Kradfahrer kam seinerseits von der Fahrbahn ab und geriet ohne zu stürzen in einer Wiese zum Stehen. Der Radfahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden. (AZ)