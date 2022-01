Nähe zur Paar erschwert Standortsuche für Kissinger Tennishalle

Plus Der Tennisclub Kissing will seit langer Zeit eine Tennishalle bauen – doch der ausgesuchte Standort liegt im Hochwassergebiet der Paar. Es gibt eine Alternative.

Aus der Ferne ist die Paar gut zu sehen, die sich durch die Landschaft schlängelt – sie ist nur wenige Hundert Meter vom Tennisheim in Kissing entfernt. Im Fall eines Hochwassers könnte nahezu der gesamte Bereich überflutet werden. So auch der angedachte Standort für eine Tennishalle, über den der Gemeinderat beriet.