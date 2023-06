Kissing

Partystimmung und südländisches Feeling beim Brunnenfest in Kissing

Die Band "Zarathustra und die Arzthelfer" mit Helmut Rigling am Keyboard, Marcus Langguth an der Sologitarre, Renate Mittring am Bass, Tom Gänswürger am Schlagzeug und Sänger Celi Osman und Sängerin Jaria sorgte am Freitagabend mit vier Stunden Musik aus den 70er- und 80er-Jahren für eine Bombenstimmung.

Plus Am Freitag gab es Hits der 70er- und 80er-Jahre von "Zarathustra und die Arzthelfer". So viele Besucherinnen und Besucher wie nie kommen zum Brunnenfest in Kissing.

Seit 1997 feiert die Gemeinde Kissing schon ihr Brunnenfest rund um den Rathausplatz. Der damalige Bürgermeister Manfred Wolf plante es als einmaliges Fest zur Eröffnung des Brunnens. Inzwischen sind daraus sogar zwei Tage mit vielen Köstlichkeiten, die die Kissinger Vereine anbieten und zwei Abende mit musikalischer Umrahmung durch Bands geworden. Aber so viele Besucher wie am Samstagnachmittag und -abend waren es noch nie gewesen.

Bei der Eröffnung war es so voll, dass an der Bühne kaum ein Platz zum Zuschauen mehr vorhanden war. Gegen Abend, als die Partyband "Leckomio" startete, wurden weitere Tische und Bänke an der Mittelschule aufgestellt. Bis Mitternacht gab es Partystimmung auf dem Rathausplatz Kissing. Bürgermeister Reinhard Gürtner freute sich über den großen Zuspruch beim Fest und bei den neuen Teilnehmern, dem Jugendtreff Saphir und der Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes Augsburg-Stadt.

