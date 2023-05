Kissing

Warum zwei Kissinger ihr Haus für Kulturveranstaltungen öffnen möchten

Plus Margit und Dierk Sartor aus Kissing möchten ihr Haus für öffentliche Konzerte mit Lesung öffnen. Jeder Besucher soll eine Speise für ein Büfett mitbringen.

Die ersten zwei Konzerte mit Lesung meisterten die beiden Kunst- und Musiklehrer Dierk und Margit Sartor aus Kissing mit Bravour, und die Besucher und Besucherinnen waren restlos begeistert. Danach gab es angeregte Gespräche und ein außergewöhnliches Büfett mit Aufstrichen, Salaten, Käse, Obst und verschiedenen Desserts. Geladen waren Lehrerkollegen und -kolleginnen und Schülerinnen aus Kissing, Mering und der Augsburger Gegend. Künftig wollen die beiden die Konzerte für alle Musik- und Kunstinteressierten öffnen. Eine Vormerkung zu einem Konzerttermin ist über E-Mail vorgesehen. Sartors haben ein Gästebuch vorbereitet, in dem sie sich über Einträge der Besucher und Besucherinnen freuen.

"Musik und Literatur zum Frühling" hatte Dierk Sartor das Programm, das er kunstvoll mit Feder und Tusche geschrieben und allen Gästen vorab geschickt hatte, umschrieben. Sartor war am Augsburger Stetten-Institut als Musik- und Kunstlehrer tätig gewesen, seine Frau Margit ebenfalls. Seit einigen Jahren sind sie beide im Ruhestand, aber die Kunst und Musik sind weiterhin täglich ihre Steckenpferde, in Kissing, aber auch in Urlauben auf La Gomera, in Italien oder anderen Orten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

