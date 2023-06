"So lange es dich noch gibt": Rundgang durch die bedrohte Heide

Plus Um über die Gefahren der geplanten Osttangente zu informieren, organisierten die NaturFreunde Lechhausen einen geführten Spaziergang in der Kissinger Heide.

Wenn in James Camerons Kinofilm „Avatar“ ein gewinnorientierter Konzern das Naturparadies Pandora zerstören möchte, fiebern Millionen Menschen auf der ganzen Welt mit, dass dieses fiktive Idyll bestehen bleibt. Eine ähnlich für die Natur gefährliche, aber reale Situation besteht derzeit für die Kissinger Heide. Denn dort könnte direkt nebenan die geplante Osttangente gebaut werden. Eine Katastrophe für das grüne Idyll, das eine in Bayern wohl einzigartige Artenvielfalt bietet. Für einige Pflanzen und Tiere ist dieser Ort das letzte Refugium. Wird dieser zerstört, sterben sie vermutlich aus.

Das Helm-Knabenkraut wächst in der Kissinger Heide.

Um die Menschen der Region auf diese Gefahr aufmerksam zu machen, veranstalteten die NaturFreunde Lechhausen unter dem Titel „So lange es Dich noch gibt“ eine Wanderung in der bedrohten Kissinger Heide. Rund 25 Naturfreunde kamen, worüber sich Veranstalter Norbert Bobisch sehr freute. Zu Beginn informierte Referent Josef Metzger vom „Aktionsbündnis Keine Osttangente“ die Anwesenden über den geplanten Verlauf und Status quo der Straße. Er berichtete, dass derzeit das staatliche Bauamt Gutachten erstellen lasse. Eines davon komme zu dem Ergebnis, dass die Osttangente die B17 niemals entlasten werde.