Hunde aus Bosnien: Kissinger Tierschutzverein kämpft mit vielen Widrigkeiten

Plus Warum bosnische Hunde nach Deutschland holen? Der Tierschutzverein Franz von Assisi bekommt Kritik für seine Arbeit - hat aber viel Gründe dafür.

Steve zittert. Der Mischlingsrüde drückt sich an Karina Schnell und blinzelt verschreckt. "Er hat vor allem Angst", sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Franz von Assisi und streichelt sein Fell. Ihr Pflegehund ist einer von vielen, die der Verein aus einem bosnischen Tierheim nach Deutschland geholt hat. Hunde aus dem Ausland retten, während hier die Tierheime voll sind? Das junge Team bekommt Anfeindungen, viele begegneten den Hunden mit Vorurteilen. Auch die Bedingungen haben sich verschlechtert: Die Pandemie und der Ukrainekrieg haben die Situation verschärft, die Kosten für Futter und Transport steigen, Ehrenamtliche fehlen. Dennoch treibt der Verein seine Arbeit voran und hat viele Gründe dafür: "Einmal angefangen kann keiner von uns aufhören."