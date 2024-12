Trotz Hochwasser hat Kissing 2024 viel auf den Weg gebracht

Mit dem Hochwasser und seinen Folgen geht für Kissing ein herausforderndes Jahr zu Ende. Beim traditionellen Abschlussessen des Gemeinderates rückte Bürgermeister Reinhard Gürtner jedoch das Positive ins Blickfeld. Aufgetischt wurde dazu heuer im Restaurant des Reitparks Mergenthau.

„Wir hatten mit dem Hochwasser im Juni schon wieder ein außergewöhnliches Ereignis, das uns durch die immensen Schäden an unseren öffentlichen Gebäuden immer noch beschäftigt. Aber wir können uns glücklich schätzen, dass es bei ‚nur‘ materiellen Schäden geblieben ist“, meinte der Rathauschef in seiner Rede und ergänzte: „Wir wollen versuchen, auf die positiven Ereignisse des Jahres zu schauen und in der Zeit vor Weihnachten das Negative ein wenig beiseitestellen.“

Der Gemeinderat habe sehr viel auf den Weg gebracht, wie die Photovoltaik-Anlage auf den Feuerwehr- und Bauhofgebäuden. Auch das Bürgerbüro und die Sanierung der Tribüne an der Paartalhalle könne die Gemeinde schon ausschreiben. Der Bebauungsplan für die Erweiterung des Krematoriums sei vorangeschritten. Zudem habe Kissing eine UV-Anlage im Wasserwerk eingebaut und eine Kanalbefahrung durchgeführt, um diesen im Anschluss zu sanieren.

Gemeinde Kissing will künftig noch enger mit Mering zusammen arbeiten

Bedeutsam war für Gürtner zudem die gemeinsame Sitzung mit der Nachbargemeinde Mering zur interkommunalen Wertstoffsammelstelle, wie er im Gespräch später noch hervorhebt: „Das war historisch. Es war das erste Mal, dass wir so eng zusammengearbeitet haben.“ Zwei Jahre haben die beiden Gemeinden an diesem Projekt gearbeitet und sich dann bei der Sitzung auch noch einigen können. Der Kissinger Rathauschef hofft, dass aus dieser Gemeinsamkeit noch mehr entstehen kann, weil die beiden Orte in Zukunft mehr denn je aufeinander angewiesen sein werden, um die Aufgaben der Kommunen zu schultern.

In seiner Rede hob der Bürgermeister auch die zahlreichen kulturellen Veranstaltungen in Kissing hervor. Besonders erfreut war er über den neuen Wirt in der Paartalhalle und die Wiederbelebung des Erlebachsaals, der in diesem Jahr Veranstaltungsort für zahlreiche Events war. Gürtner freute sich zudem, dass Kissing viele Veranstaltungen durchführen konnte wie etwa den Neubürgerempfang oder gesellige Anlässe für die Seniorinnen und Senioren im Ort, zuletzt ein weihnachtliches Treffen mit Gesang in der Mensa der Grund- und Mittelschule.

MIt rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung sowie dem Bürgermeister und seinen beiden Stellvertretern beteiligte sich Kissing außerdem am M-Net-Firmenlauf. „Wir blicken zurück auf ein Jahr intensiver Arbeit in der Verwaltung, in den Ausschüssen und im Gemeinderat. Es war ein Jahr voller Herausforderungen, aber auch ein Jahr, in dem viel geleistet wurde“, resümierte Gürtner stolz. Mit einem Appell an die Gemeinschaft schloss er seine Rede ab: „In dieser festlichen Zeit sollen wir innehalten und uns bewusst machen, wie viel Gutes wir erreichen können, wenn wir zusammenstehen.“

Das sahen auch die Gemeinderäte so, die in der gemütlichen Runde über die Fraktionen hinweg miteinander plauderten und das Menü bestehend aus Wintersalat mit geräucherter Entenbrust, Rinderlende mit Gemüse und Butterspätzle sowie karamellisiertem Kaiserschmarrn bzw. vegetarische Varianten genossen. Eingeladen waren auch die Familien der Ratsmitglieder, die wegen der Arbeit im Gemeinderat übers Jahr oft zurückstehen müssen.