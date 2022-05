Unbekannte richten in Kissing hohen Sachschaden an

Gleich mehrere Autos haben Unbekannte in Kissing ramponiert und die Fensterscheibe einer Eisdiele eingeschlagen.

Wie die Polizei Friedberg mitteilt, waren die Täter in der Zeit von Donnerstagabend auf Freitagmorgen in der Bahnhof-, Fichten- und Kirchstraße unterwegs. In der Bahnhofstraße und der Kirchstraße wurden an mehreren Autos die Seitenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. In der Fichtenstraße wurde die Fensterscheibe der dortigen Eisdiele beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 12.000 Euro beziffert. Zeugen und Hinweise zu den Sachbeschädigungen sind unter der Telefonnummer 0821/3231710 an die Polizeiinspektion Friedberg möglich. (AZ)