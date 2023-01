Unbekannte werfen geparkten Anhänger in Kissing um

Polizei Friedberg meldet: Es gab noch einige weitere Fälle in Kissing. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Am Samstag, gegen 1.50 Uhr, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter ein Anhänger auf die Fahrbahn der Münchner Straße/Kornstraße geschoben und anschließend umgeworfen. Dabei ist der Anhänger leicht beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Dieser Fall ist, wie die Polizei mitteilt, nicht der erste in Kissing. So seien in der Vergangenheit bereits Anhänger oder Mülltonnen auf die Fahrbahn geschoben und umgeworfen worden. Hinweise sind bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/3231710 möglich. (AZ)