Kissing

vor 46 Min.

Unbekannter steckt Papiertonne in Brand

Eine Papiertonne ist in Kissing angezündet worden.

Artikel anhören Shape

Eine Papiertonne steht in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kissing in Flammen. Ein Unbekannter legt das Feuer. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Die Papiertonne hat diesen Akt des Vandalismus nicht überstanden: Am Montag um 0.10 Uhr wurde eine solche in der Münchner Straße in Kissing angezündet. Sie brannte der Polizei zufolge komplett ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)

Themen folgen