Unbekannter zersticht Reifen an Toyota

In der Nach von Mittwoch auf Donnerstag werden in Kissing Autoreifen beschädigt. Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter.

Ein Unbekannter hat an einem Toyota in Kissing die Reifen zerstochen. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, in der Kirchstraße.

Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)