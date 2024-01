Unfall auf der B2 in Kissing

Ein Autofahrer missachtet die Vorfahrt: An einer Kreuzung der Bundesstraße 2 in Kissing kracht es.

Sachschaden in Höhe von 9000 Euro entstand bei einem Unfall an der Kreuzung B2/Grünzweigstraße in Kissing am Freitagabend. Ein Autofahrer hatte nach Polizeiangaben die Vorfahrt missachtet und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. (AZ)