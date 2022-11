Unfall mit Sturz: Busfahrer übersieht Radler und fährt weiter

In Kissing übersieht ein Busfahrer einen Radfahrer und entfernt sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein Omnibus fuhr in der Bahnhofstraße in Kissing am Dienstag um 17.10 Uhr an einem geparkten Pkw vorbei und übersah dabei laut Polizei einen entgegenkommenden Radfahrer. Der Radler musste scharf bremsen und stürzte deshalb.

Er wurde dabei leicht verletzt und sein Fahrrad geringfügig beschädigt. Der Busfahrer erkundigte sich kurz nach dem Radfahrer und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)