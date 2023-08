Unwetter am Samstag: Feuerwehren und Polizei im Landkreis im Dauereinsatz

Erneut geht am Samstag ein Unwetter über Aichach-Friedberg nieder. Feuerwehren und Polizei sind im Dauereinsatz. In Kissing stürzt ein Zelt ein. Es gibt wohl 30 Verletzte.

Überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller, Schäden an Gebäuden, sogar Verletzte: Nach dem schweren Gewitter am Donnerstagabend richtet am Samstagnachmittag schon wieder ein Unwetter starke Schäden im Landkreis Aichach-Friedberg an. Betroffen ist vor allem der Raum rund um Kissing.

Zelt in Kissing eingestürzt – Polizei spricht von 30 Verletzten

Nach Angaben der Johanniter Unfallhilfe ist in Kissing ein Zelt eingestürzt. Laut Polizei wurden dabei rund 12 Menschen verletzt, 6 von ihnen schwer. Zunächst war von 30 Verletzten die Rede. Die Angabe wurden jedoch später nach unten korrigiert. Als das Unwetter aufzog, waren mehrere Menschen mit dem Aufbau des Zelts beschäftigt und versuchten noch, es festzuhalten – dabei wurden sie verletzt. Im Friedberger Stadtteil Bachern musste die Ortsdurchfahrt gesperrt werden. Sie war überflutet.

Der starke Regen und Hagel führt zu Überschwemmungen, hier zwischen Ried und Tegernbach. Foto: Franz Neuhäuser

Die Freiwilligen Feuerwehren seien im Dauereinsatz. Ebenso die Polizeistreife, hieß es bei der Aichacher Polizeiinspektion am Samstagnachmittag auf Anfrage. Aufgrund der starken Niederschläge liefen im Einsatzgebiet der Aichacher Polizei Keller voll, zahlreiche Straßen wurden überschwemmt.

Starker Regen am Samstag: Notrufe aus ganz Aichach-Friedberg

Die Notrufe seien "quer durch den Landkreis" gekommen, so ein Beamter der Aichacher Polizei. Schwerpunkte, wo es besonders viele Schäden gegeben habe, seien nicht auszumachen. Die Aichacher Polizei kündigte genauere Informationen zu den Folgen des Unwetters für Sonntag an. Ersten Erkenntnissen zufolge sei jedoch im nördlichen Teil des Landkreises nirgends ein außergewöhnlicher Schaden entstanden.

Sturm und Hagel entlauben bei dem Unwetter Bäume, hier an der Ortseinfahrt von Kissing aus Richtung Hörmannsberg. Foto: Franz Neuhäuser

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord berichtete zudem von zahlreichen weiteren Einsätzen. Dabei handelte es sich demnach hauptsächlich um vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Durch Hagel seien auch Dachfenster beschädigt worden. In Augsburg hat am Samstag das Volksfest Plärrer begonnen. Aufgrund des heftigen Regens strömten die Menschen am Abend vom Gelände.

Deutscher Wetterdienst warnt vor weiteren Unwetter im Süden Bayerns

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Samstagabend weiter vor Unwettern im Süden Bayerns. Für den Regierungsbezirk Oberbayern sprach der DWD die höchste von vier Warnstufen aus: Es drohten extreme Gewitter, Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden. (AZ/nsi/dpa)